Этой ночью в небе над Воронежской областью силами ПВО и средств радиоэлектронной борьбы было уничтожено и подавлено более двух десятков беспилотников. В свою очередь, губернатор Брянской области сообщил об успешном отражении атаки украинских БПЛА. В различных источниках появлялись сведения о серии взрывов над Волгоградом, количество которых оценивается от 15 до 20. Один из вражеских дронов был сбит в районе станции Сарепта. По предварительной информации, целью атаки мог стать местный нефтеперерабатывающий завод. Днём ещё один беспилотник упал в центральной части Джанкоя (Крым), в результате чего пострадали две женщины. Удар дрона привел к повреждению кафе, частных домов и здания церкви. 69-летняя пострадавшая была госпитализирована с ожогами и контузией, а 26-летняя девушка получила травму шеи.

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В ответ на эти атаки российские войска нанесли удары «Геранями» по промышленным объектам и портовой инфраструктуре в Одессе и её окрестностях. Один из прилётов привел к возгоранию на электроподстанции, что вызвало полное отключение электроэнергии в Черноморске (бывший Ильичёвск) из-за серьезных повреждений энергосистемы — об этом сообщила областная администрация. Также украинская сторона заявила о нанесении ударов по объектам в Чернигове, Павлограде, Черкассах, Староконстантинове, Богодуховском районе Харьковской области, а также в Винницкой и Киевской областях.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин сообщил о серии мощных взрывов в Одессе, по его данным, зафиксировано до семи попаданий по различным объектам, включая электроподстанцию, портовую зону и промышленные предприятия.

По сведениям источников канала «Повернутые на войне», после атаки дронов полностью лишился энергоснабжения город Черноморск (Ильичёвск) в Одесской области. Подтверждены взрывы на территории подстанции и в районе порта. Также зафиксированы попадания по различным целям в Одессе.

В силовых структурах РФ сообщили об ожесточенных боях в Курской области

Как отмечает Telegram-канал «Легитимный», российские беспилотные аппараты всё чаще успешно достигают заданных целей на территории Украины, что указывает на эффективность тактики их применения.

«Очередной массированный удар ВС РФ беспилотниками по Украине, которые всё чаще доходят до целей. Это связано с дефицитом боеприпасов ПВО. Под Одессой прилетело в подстанцию. Черноморск/Ильичевск без света. Также прилёт в портовую инфраструктуру. Под Харьковом попали в склад с БК, в Сумах прилеты по складам. Летит сегодня как обычно много по всей Украине», – подчеркивают авторы канала. «Одесса, потухни уже», – пишут пользователи соцсетей.

Кроме того, уже вполне буднично ракеты «навестили» родину Зеленского – Кривой Рог. В этот раз удар пришелся по одному из местных кафе, где собрались западные «волонтеры».