ТАСС: на юге суджанского приграничья в Курской области идут ожесточенные бои

Газета.Ru

Ожесточенные бои ведутся на юге и юго-западе Суджанского района Курской области, на границе с Украиной. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В силовых структурах РФ сообщили об ожесточенных боях в Курской области
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, российские военные добивают остатки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отдельные группы, перебрасываемые украинским командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления ВС РФ.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

В Германии раскрыли последствия украинской авантюры в Курской области

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.

Военные новости
Владимир Путин
Россия
Суджа
Уренгой
Ужгород
Украина