Ожесточенные бои ведутся на юге и юго-западе Суджанского района Курской области, на границе с Украиной. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российские военные добивают остатки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отдельные группы, перебрасываемые украинским командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления ВС РФ.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

В Германии раскрыли последствия украинской авантюры в Курской области

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.