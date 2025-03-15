В Турции оценили возможность прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине может стать фундаментом для долгого перемирия, считает директор турецкого Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье, генерал в отставке Фахри Эренель. Об этом он рассказал РИА Новости.

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При этом есть определенные вопросы, которые необходимо прояснить.

«Как будет осуществляться мониторинг прекращения огня, как будут оформляться отчеты о действиях обеих сторон в процессе, как будет налажен поток информации от них, кто и как будет публиковать результаты мониторинга», — сказал он.

Эренель отметил, что между сторонами конфликта высокий уровень недоверия, а прекращение огня может его повысить.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.