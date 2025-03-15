Авантюра, связанная с вторжением в Курскую область, не дала киевскому режиму преимущество, но отняла много сил, полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.

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По словам Рихтера, ВСУ понесли огромные потери, одновременно ухудшив свое положение на Донбассе.

«Сейчас стало ясно, что курская авантюра в конечном итоге не принесла Киеву существенных преимуществ, но стоила слишком больших кадровых резервов», - сказал он.

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Рихтер также отметил, что теперь скептически смотрит на возможность «обмена территориями» между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось о начале масштабного наступления ВС России в Курской области.