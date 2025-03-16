ВСУ пытаются атаковать мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) следят с дронов за укрытиями мирных жителей Двуречной Харьковской области, а после атакуют их при попытке эвакуации. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ранее он сообщал, что эвакуированы из Двуречной 16 человек, еще 45 попросили эвакуации у бойцов ВС РФ.

"Противник постоянно наблюдает за этой территорией, и как только предпринимается попытка эвакуировать мирное население - сразу же наносится удар. Массово это производить нельзя, поэтому та цифра, о которой я говорю - это те люди, с которыми есть связь. С нашей стороны эвакуация не проводится насильно, поэтому если есть желание, то наши военнослужащие предпримут все усилия для вывоза их на безопасную территорию", - сказал Ганчев.

В Минобороны 28 января сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" освободили Двуречную. Ганчев пояснял, что это первый крупный населенный пункт под контролем российских войск на правом берегу Оскола. По его словам, со взятием поселка у российских бойцов появился плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района.