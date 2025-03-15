ДТЭК: ночью нанесены удары по объектам в Днепропетровской и Одесской областях

Украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночные авиаудары повредили энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает агентство Reuters. "В своем заявлении компания ДТЭК сообщила, что "ущерб значительный", некоторые потребители в обоих регионах остались без электроэнергии", - говорится в публикации. Накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что город Черноморск в Одесской области Украины после взрывов оказался без электроснабжения. 12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.