На Украине сообщили о создании неонацистского корпуса в составе ВСУ

Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск украинской армии претерпела значительные изменения, превратившись в третий армейский корпус. Об этом сообщил основатель «Азова» (организация, признанная террористической и запрещенная в РФ), а ныне командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (включенный в список террористов и экстремистов на территории РФ), передает РИА «Новости».

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«Основанная добровольцами в 2022 (году) третья штурмовая становится третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Билецкий подчеркнул намерение внести коррективы в стратегию и динамику боевых действий.

В начале февраля 2025 года главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о начале масштабной реорганизации армии, предусматривающей объединение дивизий в более крупные соединения и переход к корпусной структуре.

Согласно планам, в составе ВСУ будет развернуто 20 корпусов, и на данный момент уже назначено 18 командиров для новых подразделений. Основная часть, 13 корпусов, формируется в сухопутных войсках, два корпуса будут десантно-штурмовыми, один корпус морской пехоты и два корпуса в составе национальной гвардии.

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