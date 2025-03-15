МЧС: в Ростовской области объявлена воздушная опасность

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На территории Ростовской области объявлена угроза воздушной атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России.

В Ростовской области объявлена воздушная опасность
© РИА Новости
"Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", — сказано в сообщении.

В ночь на 15 марта российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тарасовском и Чертковском районах. Telegram-канал SHOT также сообщал о массовой атаке БПЛА ВСУ на Волгоград и область.

Как сообщили местные жители, всего было слышно от пяти до восьми взрывов. Также были видны яркие вспышки в небе. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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