Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) была преобразована в третий армейский корпус, сообщил основатель «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Основанная добровольцами в 2022 (году) третья штурмовая становится третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Билецкий заявил, что в планах изменить принцип и ход войны.

Ранее два главаря «Азова» были назначены командирами новых корпусов ВСУ. Сообщается, что всего было назначено 18 командиров корпусов, которые займут свое место на линии фронта, а также получат постоянный комплект войск. Это должно произойти в течение месяца.