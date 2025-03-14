НАТО предложит членам альянса нарастить военный потенциал

Командующий НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что руководство альянса собирается предложить странам-членам блока нарастить свой военный потенциал. Об этом сообщает Defense News.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции парижского Форума по обороне и стратегии. Как заявил Вандье, членам НАТО предложат увеличить военный потенциал на 30%. Он также добавил, что в то время, когда «у НАТО не хватает всего», альянсу нужно оставаться особенно проницательным.

«Союзники уже отстают на 30% от существующих целевых показателей возможностей, поэтому предлагаемое увеличение означает, что “есть огромная дыра”», — заявил Вандье.

Ранее генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе.