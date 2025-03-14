Фридрих Мерц вскоре может передать Украине дальнобойные ракеты «Таурус»

Фридрих Мерц, сменщик Олафа Шольца на посту канцлера Германии, вскоре может передать Украине дальнобойные ракеты «Таурус» (Taurus). Об этом сообщило издание Der Spegel. Официального подтверждения информации пока нет, но известно, что Мерц, в отличие от Шольца, не раз требовал передать ракеты Киеву.

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Носителями «Таурус» могут быть бомбардировщики Су-24 и истребители F-16, которые есть в распоряжении ВВС Украины. Эти ракеты могут бить на дальность 500 км, а некоторые модификации – до 900 км.

То есть в зоне досягаемости этих ракет такие города, как Москва, Волгоград, Сочи. При этом есть существенное отличие ракет от ударных дронов ВСУ, которые атакую российские регионы на большой дальности.

Во-первых, скорость ракет на поряджок выше, чем у тихоходных дронов – по 1000 км/ч. То есть до цели они долетят гораздо быстрее и их сложнее сбить нашей ПВО, чем винтомоторные беспилотники.

Во-вторых, боевая часть ракеты на порядок больше, чем у дрона. При массе ракеты «Таурус» 1350 кг, боевая часть составляет до 500 кг. Беспилотник же несет боезаряд массой порядка 50 кг. Удар ракеты способен нанести гораздо больший ущерб.

Если немецкие СМИ не врут, и Германия действительно вооружит Киев дальнобойными ракетами, у нашей ПВО задач прибавится. А до того, очевидно, следует по военно-дипломатическим каналам донести до Берлина, что без ответа такой недружественный шаг не останется. Возможно, после этого до Мерца дойдет то, о чем догадывался Шольц, воздерживавшийся от поставок ракет.