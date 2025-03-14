Жительница Суджи, эвакуированная с освобожденных территорий усилиями добровольцев и сотрудников МЧС, поделилась ужасающими подробностями пережитого: она едва не стала жертвой изнасилования со стороны военнослужащего украинской армии, передает «ТАСС».

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Согласно свидетельству женщины, молодой солдат ВСУ, приблизительно 25 лет, настойчиво преследовал ее с преступными намерениями. Он внезапно схватил ее, угрожая физической расправой, если она не подчинится его требованиям. Женщина утверждает, что нападавший находился под воздействием наркотиков.

«Инцидент был один… Секса он хотел. Схватил меня, я вырываюсь», – рассказала пенсионерка.

Однако, осознав отсутствие оружия, он запаниковал, чем пожилая женщина немедленно воспользовалась, сумев вырваться и убежать.

После эвакуации женщину оперативно связали с ее родными, находящимися в пункте временного размещения. Она выразила твердое намерение вернуться в родную Суджу сразу же после полного освобождения Курской области.