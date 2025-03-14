Зеленский сделал заявление о ситуации в Курской области

Операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинское СМИ.

Он отметил, что «ситуацию сейчас очень сложная».

«Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила», — добавил Зеленский.

По его словам, с помощью операции в Курской области получилось «снизить давление на харьковском и восточном направлениях». В частности, он назвал стабильной ситуацию на покровском направлении. Зеленский считает, что ВС РФ «будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск».

Путин ответил на призыв Трампа пощадить окруженных солдат ВСУ в Курской области

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал президенту России Владимиру Путину об освобождении более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье. По его словам, это составляет более 86% от площади, которую заняли ВСУ. Позже Герасимов заявил о том, что украинские военные в регионе окружены и изолированы, несколько сотен военных сдались в плен.