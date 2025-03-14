Зеленский сделал заявление о ситуации в Курской области

Аксинья Кравченко

Операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинское СМИ.

Зеленский сделал заявление о ситуации в Курской области
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Он отметил, что «ситуацию сейчас очень сложная».

«Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила», — добавил Зеленский.

По его словам, с помощью операции в Курской области получилось «снизить давление на харьковском и восточном направлениях». В частности, он назвал стабильной ситуацию на покровском направлении. Зеленский считает, что ВС РФ «будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск».

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал президенту России Владимиру Путину об освобождении более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье. По его словам, это составляет более 86% от площади, которую заняли ВСУ. Позже Герасимов заявил о том, что украинские военные в регионе окружены и изолированы, несколько сотен военных сдались в плен.

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