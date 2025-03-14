Белоруссия поставит два установки для использования комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» до конца года.

Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал подробности размещения «Орешника» и подчеркнул, что контролирует производство этих установок. Он также сообщил о планах определить точное место дислокации комплексов совместно с президентом России Владимиром Путиным. При этом политик указал на отсутствие необходимости торопиться.