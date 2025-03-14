"Главные события произошли до этого": Арестович* объяснил разгром ВСУ под Курском
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал в эфире Youtube-канала журналистки Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом) причины разгрома группировки ВСУ в Курской области.
При этом он отверг предположение, что на это повлияла приостановка США предоставления Киеву военной помощи и разведывательных данных для склонения к переговорам.
"С переговорами это никак не связано. Это чистое военное поражение украинской группировки, которая там находилась", - сказал экс-советник.
Он подчеркнул, что это связано с тем, что Владимир Зеленский не давал приказа на отход, когда для всех уже была очевидна военная необходимость.
По словам Арестовича, этот сценарий повторяется раз за разом уже раз 20 за время конфликта, когда по политическим причинам ситуация доводится до прекращения организованного сопротивления.
"С прекращением американской помощи это никак не связано. Главные события произошли до этого", - сказал Арестович, объяснив, что переложить ответственность на Америку не получится, потому что это был оперативно-тактический провал еще когда российские войска перерезали единственную трассу, по которой осуществлялось снабжение.