Положение ВСУ в ближайшие месяцы будет становиться только хуже, пишет польское издание Myśl Polska (MP).

«В дальнейшем положение украинской армии будет только ухудшаться. Неизвестно, сможет ли она вообще удерживать фронт в ближайшие месяцы, учитывая, что мир, несмотря на усилия президента Трампа, быстро не установится", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, на плачевное положение вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения указывают их потери важных позиций.

До этого стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский резко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к прекращению огня с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Российская Федерация согласна с предложением о перемирии на Украине, но лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном прекращении огня нужно учесть определенные нюансы, объяснил российский лидер. По словам Путина, существует вероятность использования паузы для поставок оружия вооруженным силам Украины и проведения насильственной мобилизации.

Ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.