Яценюк заявил о готовности вступить в ВСУ при одном условии

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), ели его туда позовут. Его слова передает «Страна.ua».

Он сообщил, что является военнообязанным. Яценюк добавил, что с первого дня военного конфликта был готов вступить в украинские войска, если бы только ВСУ сказали ему присоединиться к военным.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отверг идею прекращения мобилизации во время перемирия.

«В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — сказал он.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек побег президента Украины Владимира Зеленского с Украины. По его словам, украинскому руководству нужно время, чтобы «упаковаться и бежать».