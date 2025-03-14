GLSDB на Украине: эксперты оценили, насколько бомбы уязвимы для российской ПВО

Российские системы противовоздушной обороны давно научились перехватывать американские бомбы GLSDB, которые США намерены вновь поставлять на Украину. Об этом рассказал Life.ru военный эксперт Александр Леонков.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что США намерены возобновить поставки на Украину наземных бомб малого диаметра (GLSDB) после их модернизации на фоне исчерпания Киевом запасов комплексов ATACMS. GLSDB были закуплены еще администрацией Джо Байдена и «возвращение их на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как боеприпасы уже находятся в Европе».

По словам Александра Леонкова, российские комплексы ПВО малой дальности уже научились перехватывать американские бомбы малого диаметра, которые запускаются с систем залпового огня типа HIMARS и MLRS.

«Самое главное в таких случаях - отыскать пусковую установку и уничтожить ее. Этим вопросом у нас занимаются самолеты ВКС. Они находят места, откуда производились запуски, определяют, куда противник смог переместить технику, и уничтожают ее, будь то в укрытии или на открытой местности», - заявил Леонков.

Эксперт уточнил, что GLSDB ранее уже использовались на линии боевого соприкосновения, при этом дальность их полета составляет около 160 километров. В основном их используют в системах залпового огня по 6-12 ракет за залп, пояснил он.