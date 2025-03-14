В курском приграничье отступающие формирования киевского режима бросили большое количество разнообразной техники. Трофеями стали американские танки М1А1 SA Abrams, боевые машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, бронетранспортеры M1126 Stryker, М113, гаубицы М777, М119 и другие образцы, поставленные из Австралии, Турции, Франции, Швеции.

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Ценным приобретением считается "мостовой танк" Biber ("Бобер") на базе Leopard 1. Судя по появившейся в социальных сетях фотографии, бронемашина выглядит практически целой. Присутствует даже закрепленный на правом борту шанцевый инструмент.

Мостоукладчик был разработан в конце 60-х годов. Собственная его масса - 45000 кг. Длина моста позволяет технике весом до 50 000 кг преодолевать препятствия шириной до 21 м. Толщина брони - 70 мм.

Мощность двигателя MB 838 СаМ-500 - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Экипаж - два человека.

Всего из Германии было поставлено 27 единиц. Часть из них уже уничтожена нашими дронами-камикадзе.