Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал сообщения о поставках Украине новых американских вооружений.

Ранее Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило о планах США возобновить поставки на Украину боеприпасов дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB). По словам собеседников агентства, за последние недели специалисты провели испытательные стрельбы модернизированными версиями GLSDB, чтобы выяснить их эффективность. При этом утверждается, что последний раз ВСУ использовали эти снаряды несколько месяцев назад. В материале добавили, что GLSDB были «модернизированы, чтобы лучше противостоять российским системам радиоэлектронного подавления».

Решение по поставке Киеву бомб дальнего действия GLSDB говорит о нынешней геополитической позиции Соединенных Штатов. Президент страны Дональд Трамп ранее сделал заявление о приостановке поставок оружия Украине, а также о приостановке обмена разведданными. И тогда у многих сложилось мнение, что в принципе США готовы к долгосрочному миру, который стабилизировал бы ситуацию в Европе, особенно на Украине. Но на самом деле это не так. Заявление Трампа было элементом его игры, ведущейся перед заключением соглашений. В реальности поставки вооружений как осуществлялись американцами, так и осуществляются. Более того, мы видим, что они готовы разнообразить их бомбами с улучшенной защитой от средств противовоздушной обороны. То есть качество поставок повышается. Кроме того, США не только не смягчают антироссийские санкции, но и тихо добавляют новые. И все это отчетливо характеризует отношение Вашингтона к происходящему. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Поставка Украине модернизированных дальнобойных бомб GLSDB, а также предложение о 30—дневном перемирии является сигналом со стороны США, добавил политолог.

«Там стремятся продемонстрировать, что коллективный Запад не оставляет Украину и будет продолжать конфликт в разных его формах», - отметил собеседник Рамблера.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что отправка Киеву снарядов GLSDB не изменит соотношение сил на линии боевого соприкосновения.

«Киеву уже поставляли и противотанковые ракетные комплексы Javelin, и танки Leopard, и истребители F-16, и истребители Mirage 2000, и много чего еще, но ни одно из этого «чудо-оружия» не смогло изменить соотношение сил на линии боевого соприкосновения в пользу ВСУ. Наш верховный главнокомандующий Владимир Путин дал реальную оценку, согласно которой войска РФ наступают практически на всех участках боевого соприкосновения», - сказал Кошкин.

Главной проблемой Украины является нехватка военных, а не отсутствие оружия. Об этом со ссылкой на западных чиновников ранее сообщило издание Financial Times (FT).