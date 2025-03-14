"Грандиозное столкновение": Баранец заявил о враге, серьезнее США

Военный обозреватель Виктор Баранец высказал в эфире телеканала "Красная звезда" мнение, что Европа начала превращаться для России во врага серьезнее, чем США. Он допустил, что между Россией и ЕС произойдет столкновение, и возможно, не только дипломатическое.

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"Да, Европа готовится, готовится очень серьёзно", - сказал эксперт, говоря о планах ЕС занять 850 млрд евро для военного переоснащения своих армий. "Теперь уже получается, что на нашем континенте возникает еще более серьезный враг, чем Соединенные Штаты Америки, это, безусловно, Европа…" - отметил Баранец, добавив, что, возможно, Россию ждет "грандиозное столкновение с Европой не только на дипломатическом фронте".

Эксперт призвал быть готовыми к такому гипотетическому развитию ситуации.