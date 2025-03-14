"Много чего будет": Россию предупредили о сюрпризе ВСУ под Курском
Военный политолог Александр Перенджиев призвал не расслабляться в Курской области, так как ВСУ там оправились от шока и могут готовить контратаки и сюрпризы.
"ВСУ там уже отдышались, как говорится. Командование более-менее сориентировалось", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru, добавив, что украинские военные будут пытаться удержать те позиции, которые еще остаются за ними в приграничных районах Курской области. "И не только удержать. Надо ожидать, что могут последовать и контратаки в целях снова вернуть утраченные территории", - допустил эксперт, добавив, что в этом Киеву может помочь коллективный Запад, направив наемников и сотрудников ЧВК. "Расслабляться вообще никогда нельзя. Много чего еще будет", - предупредил эксперт, добавив, что Украина вместе со своими хозяевами "нам готовят сюрпризы".