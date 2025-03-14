Армия России освободила еще один населенный пункт в Курской области

Российские военные в ходе наступления освободили Гончаровку в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка», - пояснили в пресс-службе.

Кадыров обратился к оставшимся в Курской области солдатам ВСУ

В российском военном ведомстве также отметили, что отражена одна контратака противника. При этом потери ВСУ за сутки составили более 260 человек, 12 украинских военнослужащих сдались в плен.

Накануне Минобороны РФ объявило об освобождении курского города Суджа. Этот город, а также поселок Меловой и слобода Подол также были освобождены в ходе наступательных действий группировки войск «Север».