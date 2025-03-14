Российские военные самолеты признали лучшими в мире

Российские военные самолеты до сих пор остаются лучшими в мире. Как сообщает «КП», об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Бадеха отметил, что это не его личное мнение — оно подтверждается ситуацией на рынке.

«Это доказывает сегодняшний растущий спрос на международном рынке по линии военно-технического сотрудничества», — сказал глава ОАК.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия предложила Индии приобрести новейшие истребители Су-57. При этом речь идет не только о прямых поставках — в числе вариантов есть организация совместного производства самолетов на индийской территории, а также содействие в разработке индийского истребителя пятого поколения. Михеев отмечал, что экспортная версия вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.