Силы ПВО России сбили 31 украинский БПЛА за ночь

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией нескольких регионов страны. Об этом в воскресенье, 16 марта, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, 9 — над Белгородской, 5 — над Ростовской, а еще 1 — над Курской областью, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

15 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 126 украинских беспилотников в небе над регионами России. 64 украинских БПЛА уничтожили над территорией Волгоградской области, 38 — над Воронежской областью, 14 дронов сбили над Белгородской областью. Также над Брянской областью ликвидировали 7 беспилотников, еще 2 и 1 — над Ростовом и Курском.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, российские средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом в Луганской Народной Республике.