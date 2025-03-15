За ночь над регионами России перехватили и уничтожили более 120 беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 126 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, половину вражеских дронов (64) сбили над территорией Волгоградской области. Почти вдвое меньше (38) беспилотников уничтожили над Воронежской областью. 14 дронов сбили над территорией Белгородской области, семь – над Брянской областью, два подавили над территорией Ростовской области и один — над Курской.

Губернатор Белгородской области заявил об атаках по региону

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.