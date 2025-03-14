Прибалты довыпендриваются – Финский залив станет Русским

Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране, напомнил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Это было сказано после того, как СМИ сообщили, что Таллинн и Хельсинки разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.

Стоит напомнить финнам, что залив не является собственностью какой-либо одной страны, а соблюдение норм международного морского права - обязанность всех государств, отметил Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона». И, кстати, «исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России... Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи».

Можно, конечно, переименовать залив в Русский. Дональд Трамп переименовал же Мексиканский залив в Американский. Арабы тоже Персидский залив так не называют. Для них он просто Залив. Но что это меняет?

Надо разрабатывать реальные меры противодействия, если эстонцы с финнами пойдут на такой шаг. И ведь могут, достаточно состряпать предлог-провокацию.

Напомним, что после распада СССР Финляндия и Эстония добровольно отодвинули границы своих территориальных вод от срединной линии на три морские мили, чтобы создать шестимильный коридор и воздушное пространство над ним, который могла использовать Россия.

Выходит, это решение они могут в любой момент отозвать и закрыть нам залив на «законных» основаниях?

– Да, чисто теоретически они могут сделать это в любой момент, так что российский транзит через Финский залив держится на «доброй воле» недружественных соседей, – говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

– Но закрывать залив они не спешат, т.к. это может привести к эскалации с самыми непредсказуемыми последствиями. Куда выгоднее сохранять угрозу закрыть залив как инструмент шантажа.

«СП»: А в военное время они тоже имеют право его перекрывать? Тут достаточно просто провокации…

– Военное время будет диктовать иную логику, и блокада Финского залива – вполне естественный шаг. Другой вопрос, что при таком раскладе и Россия будет иметь все основания наносить удары по территории Финляндии и Эстонии.

«СП»: Представим, что они его закрыли. Чем в теории нам это грозит? Насколько морская блокада критична для Петербурга? Какие способы решения этой проблемы?

– Полностью прекратится балтийский транзит, встанет не только Петербургский порт, но и другие порты, которые создавались на Финском заливе как альтернатива прибалтийским – Усть-Луга, Высоцк. Для экономики Ленинградской области и Петербурга это будет большой удар. Кроме того, пострадает и Белоруссия, которая перенаправила свой транзит из Прибалтики как раз на порты Ленинградской области.

«СП»: Чем мы в реальности ответим в случае реализации такого сценария?

– Блокада Финского залива будет означать фактическое объявление войны, поэтому здесь все средства хороши – и деблокада залива при помощи флота, и удары по территориям недружественных стран.

Другой вопрос, что это уже полноценная война с НАТО, а не гибридное противостояние, как на Украине.

«СП»: А невоенные варианты? Рыть канал из Выборга в Белое море?

– Белое море замерзающее и, к тому же, оно сильно удалено от основных торговых путей. Это фактически отбрасывает Россию к реалиям XVI-XVII века, когда торговля шла через Архангельск. Есть еще незамерзающий Мурманский порт. Но он, опять же, расположен далеко на севере, что сильно удорожает логистику. И полностью безопасным его тоже не назовешь – по соседству натовская Норвегия.

России нельзя уходить с Балтики, это не только ухудшит ее общее положение, но и будет воспринято как слабость.

«СП»: А не пора уже решить проблему раз и навсегда? Может, переименовать залив в Российский, а потом и сделать таковым? Да и Русское море тоже будет смотреться нормально – до Датских проливов… Или это утопия?

– По-хорошему, России, конечно, нужно возвращать контроль над балтийским побережьем. Нынешняя конфигурация крайне неблагоприятна и конфликтогенна. Однако легко сказать, но сложно сделать, учитывая, что и Финляндия, и Прибалтика под колпаком НАТО.

Слишком много времени было упущено, слишком легкомысленно относились к интеграции тех же прибалтийских стран в НАТО и ЕС.

– Де-факто мы закупорены в заливе. Пожинаем плоды потери исторических территорий в 1990-е годы и раньше, – отмечает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

«СП»: В 1995 году Финляндия и Эстония добровольно подвинули границы, открыв России свободный путь. Что мешает им отозвать решение?

– Тут всё зависит от того, чего они действительно захотят, возвращая границы на уровень 1995 года. Часть I Конвенции ООН по морскому праву 1982 года во всех трёх разделах запрещает странам препятствовать прохождению через свои территориальные воды мирных судов. Но, если учесть, что ЕС устанавливает против России всевозможные санкции, прямо противоречащие международному праву, то гарантировать соблюдение Конвенции 1982 года, конечно же, никто не может.

Как и того, что Финляндия и Эстония не подвинут свои границы обратно – ведь в 1995-м они сократили их на 3 морские мили добровольно. И повернуть вспять обе недружественные страны могут в любой момент, когда это покажется нужным Вашингтону и Брюсселю.

«СП»: Чем ответим? Пробивать коридор Балтфлотом?

– Почему бы нет? Если речь идёт о российских торговых судах, идущих под нашим флагом или тех, у которых русский владелец, то в случае угрозы им в дело могут вступить и боевые корабли. Для сопровождения.

С теневым флотом сложнее – потому что вроде как оснований защищать чужие корабли у балтийцев нет. Тут хорошим аргументом могли бы стать ЧВК, формально не принадлежащие России, комплект БПЛА и БЭК на палубе и т.д.

«СП»: А как насчет проведения сухопутных операций на территории Финляндии и Эстонии? Возможны ли они?

– Обе эти страны – члены НАТО, на них распространяется 5-я статья Вашингтонского договора со всеми последствиями. Здесь всё будет зависеть от конкретных обстоятельств: готова ли Москва пойти на такое резкое обострение отношений. И будет ли Вашингтон впрягаться за Эстонию и Финляндию, что означает ядерную войну с Россией.

По этому поводу России давно пора заявить, что 5-я статья устава НАТО является исключительно внутренним делом альянса и при возникновении угроз от конкретной страны блока Москва будет руководствоваться исключительно своими интересами.

Чтобы заокеанские военачальники миллион раз подумали, стоит ли им идти на прямую военную конфронтацию с Россией из-за агрессивных карликов.

А так – численность войск НАТО в Прибалтике смехотворно мала. Несколько тысяч солдат и офицеров из США, Канады, Британии, Германии и других стран погоды не сделают. Важно будет – примет ли Вашингтон государственное решение вмешиваться в возможный конфликт.

«СП»: Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Чего он этим добился? Может, и нам Финский залив переименовать в Русский?

– Ничего, кроме того, что в американские карты будут внесены соответствующие изменения, Трамп не добьется. Британия десятилетиями называет пролив Ла-Манш Английским каналом, а Па-де-Кале - Дуврским проливом. На международные нормы и названия это ведь никак не влияет. Какой смысл нам переименовывать залив, если это не влечёт никаких практических последствий. Вот когда речь пойдёт о воссоединении Прибалтики с Россией, тогда можно будет говорить о переименованиях.

«СП»: По-хорошему, вопрос нужно ставить шире: о безопасности всей Балтики для России. Датские проливы закрыть сложнее будет? Но тем не менее, Балтийское море стало «озером НАТО». Что с этим делать?

– Да, проблема острова Борнхольм и возможной морской блокады Калининградской области (которую НАТО по аналогии с ТВД Вьетнамской войны называет D-Zone), конечно, существует. Действительно вопрос надо ставить именно так – о безопасности всей территории Балтики. И его надо комплексно обсуждать на любых переговорах с США об архитектуре мировой безопасности. Иначе, если что, нам неизбежно придётся вспоминать о необходимости пробивать Сувалкский коридор.