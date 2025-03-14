В Финляндии одним словом описали бегство ВСУ из Курской области

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X (бывшая Twitter) одним словом описал спешное отступление вооруженных сил Украины из Курской области.

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"Крах", — поделился своей точкой зрения он.

В конце прошлой недели ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении армией России под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.

Важной составляющей стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 км и ворвавшись в тыл украинской армии в Судже. Эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала развалу их обороны.