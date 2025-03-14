Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал переброску в Донецкую Народную Республику (ДНР) польских наемников, отметив, что раньше Украина пыталась втянуть НАТО в конфликт, а теперь этим занимаются отдельные страны.

По словам парламентария, как раз к началу переговоров недружественные страны предпринимают попытки «подгадить». Он привел пример, что сейчас звучат высказывания о якобы готовности добровольцев с 18 до 25 лет пойти на линию боевого соприкосновения, а также в зону боевых действий перебрасывают польские войска.

Колесник указал, что в настоящий момент имитируется бурная деятельность для того, чтобы сорвать переговоры в Саудовской Аравии и все-таки втянуть НАТО в украинских конфликт.

Депутат добавил, что раньше сама Украина предпринимала попытки втянуть Североатлантический альянс в конфликт, а сейчас этим начали заниматься отдельные страны, особо агрессивно относящиеся к России.