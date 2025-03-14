В ГД РФ рассказали о противоречиях в политике США по поставкам оружия Украине

Депутат Шеремет назвал странным решение США возобновить поставки оружия Украине
Член комитета Государственной думы РФ по безопасности Михаил Шеремет назвал странным решение США возобновить поставки оружия на Украину. Депутат прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.
Он обратил внимание, что нынешняя американская администрация пытается выступить в роли миротворца и заявляет о желании исправить ошибки предыдущего президента страны Джо Байдена. Но в то же время Вашингтон продолжает передавать Киеву различное оружие.
«Странную политику ведут США», — сказал парламентарий.
По его мнению, именно поставки западного оружия дают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому возможность продолжать боевые действия. При этом Шеремет подчеркнул, что исход конфликта будет печальным для Киева.
4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидалось, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность начать мирные переговоры с Москвой.
11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча представителей Украины и США. По ее итогам Киев заявил о готовности согласиться на предложение о введении 30-дневного прекращения огня, а Вашингтон анонсировал возобновление помощи.