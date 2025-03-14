В ГД РФ рассказали о противоречиях в политике США по поставкам оружия Украине

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности Михаил Шеремет назвал странным решение США возобновить поставки оружия на Украину. Депутат прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

Он обратил внимание, что нынешняя американская администрация пытается выступить в роли миротворца и заявляет о желании исправить ошибки предыдущего президента страны Джо Байдена. Но в то же время Вашингтон продолжает передавать Киеву различное оружие.

«Странную политику ведут США», — сказал парламентарий.

По его мнению, именно поставки западного оружия дают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому возможность продолжать боевые действия. При этом Шеремет подчеркнул, что исход конфликта будет печальным для Киева.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидалось, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность начать мирные переговоры с Москвой.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча представителей Украины и США. По ее итогам Киев заявил о готовности согласиться на предложение о введении 30-дневного прекращения огня, а Вашингтон анонсировал возобновление помощи.