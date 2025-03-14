Подразделения украинской армии оставили в Курской области наилучшие образцы своего оружия. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его информации, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении бросали тяжелое вооружение, оставляя его российским войскам. Среди трофеев числятся лучшие единицы техники и артиллерии, которые были у наиболее сильных украинских бригад — например, танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.

Напомним, что 13 марта Минобороны РФ заявило об освобождении города Суджа и двух поселков в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов в Курской области, расположенных у границы. Суджу, по его оценкам, удастся полностью зачистить от врага в течение 10 дней.