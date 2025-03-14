ВСУ оставили в Курской области наилучшие образцы вооружения

Никита Бородкин

Подразделения украинской армии оставили в Курской области наилучшие образцы своего оружия. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

ВСУ оставили в Курской области наилучшие образцы вооружения
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По его информации, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении бросали тяжелое вооружение, оставляя его российским войскам. Среди трофеев числятся лучшие единицы техники и артиллерии, которые были у наиболее сильных украинских бригад — например, танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.

Напомним, что 13 марта Минобороны РФ заявило об освобождении города Суджа и двух поселков в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов в Курской области, расположенных у границы. Суджу, по его оценкам, удастся полностью зачистить от врага в течение 10 дней.