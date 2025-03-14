Евросоюз официально признал свою зависимость от США

Европа оказалась зависимой от США с точки зрения обороны и безопасности, на фоне изменения политики Вашингтона по Украине это создает значительные риски для ЕС.

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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на Белую книгу Евросоюза по обороне.

«Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США пересматривают свой подход к региону и могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств», — отмечается в документе.

До этого сообщалось, что Европа планирует осуществить большой план по перевооружению политического блока якобы из-за российской угрозы.

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При этом эксперты Bloomberg Intelligence в своем отчете пришли к выводу, что странам Европы может потребоваться более десятилетия на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса.

По данным агентства, аналитики утверждают, что процесс наращивания военной мощи ЕС будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», поскольку они испытывают перегрузку мощностей существующим спросом.