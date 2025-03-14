Кадыров обратился к оставшимся в Курской области солдатам ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал солдатам ВСУ сдаваться в плен, назвав это «самым лучшим выбором» для них. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни опубликовал видео с пленным. Украинец рассказал, что командиры приказали убегать находящимся в Курской области солдатам ВСУ. В результате его сослуживцы бежали, а он отстал и остался один. По дороге он подорвался на мине. Пленный добавил, что попал в ВСУ после того, как в Одессе его задержали военкомы и «пять дней держали за колючей проволокой».

«Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас - это сдаться в плен нашим воинам. Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней. Итог такого противостояния заведомо известен - любой враг и агрессор потерпит поражение, если покусится на государственный суверенитет России», - подчеркнул Кадыров.

Минобороны РФ объявило об освобождении курского города Суджа 13 марта. Этот город, а также поселок Меловой и слобода Подол были освобождены в ходе наступательных действий группировки войск «Север».

Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов в Курской области, расположенных у границы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что у ВСУ на курском направлении есть только два выхода - сдаться в плен или погибнуть.