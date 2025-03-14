Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине в размере €20-40 млрд на основе добровольного участия, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает портал Euractiv.

В проекте предложения говорится, что "в 2025 году страны могли бы поставить Украине военную помощь, которая составила бы, предварительно, не менее €20 млрд, и потенциально достигла бы €40 млрд в зависимости от потребностей Украины". В качестве первого шага предлагается выделить €5 млрд на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Среди других приоритетов обозначены противовоздушная оборона, ракеты, дроны, истребители, а также обслуживание оборудования и "нелетальная поддержка". Страны будут "участвовать в соответствии со своим экономическим весом", пишет портал. В документе также упоминается о "вкладе в гарантии безопасности", но подробности не приводятся.

Государства ЕС должны ответить на предложение по участию в фонде до 30 апреля, отмечает портал.