Российские бойцы уничтожили в Донецкой народной республике взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенный из Курской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах пишет ТАСС.

По словам силовиков, операция была проведена к западу от Красноармейска.

«В районах сел Котлино и Удачное уничтожили взвод личного состава противника. Подразделение только недавно прибыло из Курской области», - пояснил собеседник издания.

Он добавил, что на этом участке украинские военные при поддержке резервных сил пытались контратаковать.

Накануне Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи в Курской области. Перелому ситуации в городе способствовала операция «Поток». Российские военные проникли в тыл ВСУ через неиспользуемую трубу газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород». Согласно заявлению пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса, всего в операции было задействовано более 800 российских военнослужащих.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что на зачистку территорий Суджи уйдет 10 дней.