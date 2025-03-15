ВСУ активизировали атаки по Судже дронами

Боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Гром" рассказал РИА Новости, что украинские военные активизировали атаки дронами по Судже.

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По его словам, ВСУ используют всё их многообразие, чтобы замедлить продвижение ВС РФ.

"Обстановка напряженная…, - подчеркнул "Гром". - "Тяжелое" небо». Он добавил, что «очень много "птичек" (БПЛА)». "Пытаются замедлить наше продвижение", - отметил боец.

ВСУ, как он пояснил, в данное время направляют на Суджу большое число различных беспилотников: разведывательных, дронов со сбросами, FPV, гексакоптерами "Баба-Яга".