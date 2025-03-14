Воробьев озвучил подробности атаки БПЛА по Подмосковью

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что утром 14 марта силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников - сбиты были три дрона, никто не пострадал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Воробьев уточнил, что два беспилотника были сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово. Еще один дрон был уничтожен рядом с микрорайоном Железнодорожный.

Третий беспилотник был сбит в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки дрона упали на строящийся многоэтажный дом, в котором никто не живет. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака украинских беспилотников на российские регионы 11 марта стала самой масштабной с начала 2025 года. Российские силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев через попытку атаковать Москву подрывает наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию.