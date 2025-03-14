Воробьев озвучил подробности атаки БПЛА по Подмосковью

Три беспилотника сбиты утром в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Два БПЛА были уничтожены над Балашихой, еще один - в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Пострадавших нет.