Воробьев озвучил подробности атаки БПЛА по Подмосковью
Три беспилотника сбиты утром в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Два БПЛА были уничтожены над Балашихой, еще один - в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Пострадавших нет.
"Обломки одного из них [БПЛА] упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - написал Воробьев.