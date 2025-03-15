Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи угрожали расстрелом семье за то, что они не отдали им свой автомобиль. Об этом ТАСС сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что однажды украинские военные угрожали ее семье, поскольку хотели забрать их личную машину.

«Пришла группа, сказали, что им нужна машина. Муж ответил, что это его автомобиль, а солдаты ВСУ сказали отдать ключи, иначе они его расстреляют», — рассказала она.

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13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.