Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — самая дорогая ошибка украинского руководства.

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Об этом пишет The Telegraph.

«Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — утверждается в публикации.

По словам авторов, надежды стран Запада на победу Киева заметно снизились в 2023 году после неудачного контрнаступления украинских войск. Кроме того, отступление ВСУ в Курской области делает мирные переговоры с Москвой еще более вероятными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков https://lenta.ru/news/2025/03/15/peskov-napomnil-boytsam-vsu-v-kurskoy-oblasti-o-limite-vremeni-na-dobrovolnuyu-sdachu-v-plen/ формированиям ВСУ в Курской области, что у них еще есть время сложить оружие.