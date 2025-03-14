Собянин: на подлете к Москве сбиты четыре беспилотника

BFM.RU

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: на подлете к Москве сбиты четыре беспилотника
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По его словам, сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы. Где именно были поражены дроны, а также информацию о возможных последствиях на земле, градоначальник не уточнил.

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В столичном аэропорту «Внуково» и аэропорту «Грабцево» в Калуге введены временные ограничения. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.

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