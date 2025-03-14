Собянин: на подлете к Москве сбиты четыре беспилотника

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы. Где именно были поражены дроны, а также информацию о возможных последствиях на земле, градоначальник не уточнил.

ВС РФ поразили цех изготовления и места хранения БПЛА ВСУ

В столичном аэропорту «Внуково» и аэропорту «Грабцево» в Калуге введены временные ограничения. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.