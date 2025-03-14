Британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost выразил мнение, что Россия и США хотят отстранить Владимира Зеленского от власти.

«Американцы уже дали понять, что новые выборы на Украине необходимы», — отметил он.

Также, по словам Лока, Россия на пути к миру выдвинет свои условия, среди которых будет проведение выборов в Украине.

Сам Зеленский, в свою очередь, заявлял, что выборы на Украине пройдут после отмены военного положения.

В Fox News ранее отмечали, что США и Украина не обсуждали в Саудовской Аравии отставку Зеленского.