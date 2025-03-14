Как российские бойцы освобождали Черкасское Поречное

Минобороны России рассказало подробности освобождения населенного пункта Черкасское Поречное в Курской области.

В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащие 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" освободили сразу несколько населенных пунктов Курской области.

"Военнослужащие полка вышли в тыл противника по газовой трубе и закрепились в районе населенного пункта Кубаткин. Затем они начали штурмовые действия по вытеснению противника из укрепрайона в населенном пункте Черкасское Поречное. Благодаря слаженным действиям и мощному огневому воздействию военнослужащие продолжили наступление, освободив населенный пункты Правда и Ивашковский", - рассказали в Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры из освобожденных Черкасского Поречного и Правды.

"Я хочу сказать и отметить, что подразделения полка были морально готовы и давно ждали этого момента. Поэтому злости, отваги, храбрости, желания победить хватало. Личный состав, я считаю, героически сражался, поэтому хочу сказать спасибо. Я горд, что служу в этом полку и командую личным составом", - отметил командир мотострелкового полка с позывным Баркас.