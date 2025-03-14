Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку провести контрнаступление под Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) с северо-западного и юго-западного направлений, однако потерпели неудачу. О провале украинской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

© Lenta.ru

По словам военкоров, ВСУ использовали для контрнаступления четыре единицы бронетехники, перевозившие пехоту. Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили передвижение противника и передали информацию в 103-ий полк Вооруженных сил (ВС) России. После этого по позициям украинских военных открыли огонь.

Первый бронетранспортер был поражен ударом артиллерии, личный состав также был ликвидирован. Вторая единица бронетехники пыталась изменить маршрут, однако также попала под огонь и сгорела. Уцелевшие бойцы ВСУ бежали, бросив своих сослуживцев.

В то же время на юго-западном направлении одна бронемашина была обездвижена ударом FPV-дрона и позднее ликвидирована, а вторая отступила.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под контроль участок административной границы между ЛНР и ДНР протяженностью полкилометра.