В Туапсе беспилотники атаковали нефтебазу

В городе Туапсе Краснодарского края беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

"По словам очевидцев, около получаса назад они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в 3:31 по московскому времени.

В городе работают сирены, добавил Telegram-канал. Официальная информация пока не поступала. В МЧС уточнили, что в Краснодарском крае в настоящее время объявлена угроза ракетной опасности. Незадолго до этого сообщалось, что аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, добавили в Росавиации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".