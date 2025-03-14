В Воронежской области уничтожено несколько беспилотников

В одном из районов Воронежской области российские силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет.

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА в регионе.