Владимир Путин поблагодарил бойцов РФ за освобождение Суджи

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших город Суджа в Курской области. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

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Говоря о ситуации на земле, глава государства отметил, что она стремительно меняется.

По его словам, накануне в ходе доклада командующий группировкой "Север" и его заместитель сообщили, что "завтра Суджа будет в наших руках".

"Именно так и произошло. Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу", - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность в том, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения.

"Не только Суджа, но и прилегающие населенные пункты, мы сейчас забираем их один за одним, - все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию", - отметил российский лидер.

Напомним, 13 марта Минобороны РФ официально подтвердило, что подразделения группировки "Север" освободили Суджу. Этот город в Курской области семь месяцев находился под оккупацией ВСУ.

Освобождение Суджи лишило ВСУ главного хаба и укрепрайона в Курской области. По данным силовиков, ранее через Суджу ВСУ строили всю логистику на этом участке фронта и теперь они этой возможности лишились.

Между тем, по последним данным Минобороны, ВСУ потеряли на курском направлении более 67,1 тысячи военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты и 278 бронетранспортеров, а также множество другой техники.