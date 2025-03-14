Ракетную опасность объявили в Крыму

В Республике Крым объявлена угроза ракетного удара. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

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— Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны, — цитирует сообщение из ведомства ТАСС.

В тот же день угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что в определенных районах города функционируют системы оповещения, а все экстренные службы находятся в полной боевой готовности.

Ночью 11 марта над Россией сбили 343 дрона. Около сотни из них пришлось на столичный регион. В результате атаки в Московской области погибли три человека, еще 20, включая детей, получили ранения.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 14 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской и Ростовской областями. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.