Операция «Поток», в ходе которой ВС России прорвались в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области по газовой трубе, стала величайшим подвигом. Так оценил маневр бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture (SC).

«Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции», — указал автор материала.

Лейроса заинтересовало, насколько впечатляющим оказалось неожиданное появление российских солдат для растерявшихся бойцов ВСУ. Аналитик предположил, что операция может войти в анналы мировой истории.

Появились новые подробности операции «Поток» в Курской области

С операции «Поток» началось освобождение Суджи, более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в российский город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.