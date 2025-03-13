Названы сроки перевооружения европейских стран-членов НАТО

Европейским странам-членам НАТО потребуется порядка десяти лет для улучшения своего оборонного сектора. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, потребовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны», — пояснили аналитики агентства.

Эксперты уточнили, что 15 крупнейшим европейским членам альянса понадобится вкладывать от $340 млрд до $720 млрд в год на оборону.

В частности, отметили специалисты, ФРГ, Франции и другим странам потребуется потратить минимум $200 млрд на оружие и самолеты от компаний BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics.

В США рассказали о главной уязвимости НАТО

Ранее сообщалось, что промышленные площадки в Европе столкнулись с препятствиями от финансовых организаций из-за политики наращивания вооружения.